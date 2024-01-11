Следователи Национальной полиции объявили о подозрении двум боевикам псевдореспублики "ЛНР" за пытки над свыше 500 человек во время оккупации Волчанска, в крупнейшей пыточной на Харьковщине. Вместе с военными РФ фигуранты обустроили на агрегатном заводе "тюрьму", куда свозили "неугодных".

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Об этом 11 января сообщили в Офисе генерального прокурора и Нацполиции Украины. Подозрение получили бывший работник охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела ГУ МВД Украины в Луганской области и гражданин РФ, "старший оперуполномоченный управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД ЛНР".

По данным следствия, с 5 по 20 июня 2022 года из пленных они "выбивали" информацию о противниках оккупации и военных Вооруженных сил Украины. В пыточную на третьем этаже завода свозили украинских патриотов и тех, кто отказывался сотрудничать с врагом, в том числе и пожилых людей.

"Людей били резиновыми дубинками, вырывали ногти и пытали электрическим током. Кроме того, мучители угрожали своим жертвам убийством и имитировали их расстрел", – рассказали в Нацполиции.

Люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали на стенах иконы и слова из молитв, рассказали правоохранители.

В частности, фигуранты бросили в пыточную женщину, которую задержали на территории собственного домовладения. Пользуясь беззащитным состоянием задержанной, во время так называемого конвоирования применили к ней психологическое давление. В ее сторону направляли оружие и произвели выстрел в воздух возле головы потерпевшей.

Злоумышленники унижали женщину, угрожали расстрелом ее и близких родственников, пытками током. После этого один из них ударил пострадавшую по затылку, от чего она упала на пол и потеряла сознание.

Фигуранты получили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января получил приговор Денис Куликовский ("Палыч"), бывший комендант тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке, где незаконно содержали и пытали украинцев. Ему присудили 15 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

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