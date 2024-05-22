Втемную использовал коллег: СБУ задержала информатора ГРУ, который готовил захват Волчанска в Харьковской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала российского агента, готовившего захват города Волчанска Харьковской области. Предатель, оказавшийся местным предпринимателем, сливал врагу геолокации тяжелой артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем группы штурмующих город оккупантов.

Об этом говорится в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что фигурант втемную использовал своих коллег и знакомых – во время бытовых разговоров разведывал у них нужную информацию.

По данным следствия, все полученные из разных источников данные предатель обобщал и диктовал в голосовых сообщениях российской разведке. Приспешник оккупантов подробно описывал расположение украинских защитников с привязкой к местным ориентирам. Планировалось, что все эти данные террористы используют для нанесения авиационных и ракетных ударов.

Сотрудники СБУ вовремя разоблачили российского информатора. В настоящее время он находится под стражей. Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ собрала доказательную базу против очередного коллаборанта из Херсона – Максима Кацидана. Он добровольно согласился сотрудничать с врагом и возглавил местный "орган власти" на временно оккупированных территориях.

– Также разоблачена и задержана еще одна вражеская осведомительница в Запорожье. Женщина по заданию от ФСБ отслеживала движение военных эшелонов ВСУ, направлявшихся на юг, особенно интересовало ее тяжелое вооружение.