СБУ задержала информатора ФСБ, которая хотела сорвать поставки тяжелой техники ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали еще одну вражескую информаторку. Женщина в Запорожье по заданию от ФСБ отслеживала движение военных эшелонов ВСУ, направлявшихся на юг, особенно интересовали ее составы с тяжелым вооружением.

Также фигурантка выискивала ремонтные базы Сил обороны. Подробности раскрыли в СБУ.

В Службе подчеркнули: усилия задержанной предательницы были направлены на срыв поставок тяжелой техники для защитников на южном фронте.

"Служба безопасности задержала еще одного осведомителя фсб в Запорожье. Злоумышленница отслеживала интенсивность движения и ориентировочное количество военных эшелонов ВСУ, движущихся в направлении передовой. Особое внимание фигурантка обращала на подвижные составы, перевозящие тяжелое вооружение. Также среди ее задач была установка геолокаций ремонтных баз Сил обороны неподалеку от железнодорожных станций", – говорится в сообщении.

С помощью этих данных оккупанты намеревались планировать боевые операции на передовой, а также готовить воздушные удары по объектам ВСУ и "Укрзализниці".

Координаты и необходимые врагову данные информатор собирала, пешком обходя местность вблизи железной дороги. Она наблюдала за трафиком и фиксировала координаты возможных баз по ремонту военной техники.

Кроме того, она собирала информацию в частных разговорах, завуалированно выспрашивая у знакомых нужные данные об украинских войсках. Собранную информацию она наносила в виде меток на карты Google, добавляя к каждой метке подробное описание объекта.

В СБУ заверили, что разоблачили вражескую осведомительницу в начале ее работы на врага. На время документирования ее деятельности были проведены комплексные мероприятия по обеспечению позиций ВСУ.

Задержали предательницу у нее дома.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы", – отметили в СБУ.

Разоблачение и задержание предательницы проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала информатора РФ, готовившего прорыв врага в Донецкой области.

Предатель автостопом объезжал прифронтовые поселки в Покровском районе, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей. По итогам разведывательных вылазок он "отчитывался" по российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации украинских защитников.

Оккупанты планировали использовать полученные координаты, чтобы нанести по ним массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии. Служба безопасности вовремя сорвала планы агрессора.