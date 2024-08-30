'Все службы задействованы': Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову, где погиб ребенок

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову, приведший к гибели людей, среди которых ребенок. Он отметил, что все службы работают над спасательной операцией.

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Удар был нанесен российской авиабомбой. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале, опубликовав видео с места попадания.

Зеленский поблагодарил всех, кто участвует в спасении жизней и подчеркнул, что такие атаки возможны лишь из-за отсутствия способности украинских сил обороны уничтожать российскую военную авиацию на ее базах.

"Русский удар по Харькову – просто по людям, по обычным домам. Все службы задействованы в спасательной операции. Спасибо всем, кто прямо сейчас помогает спасению жизней", – отметил он.

Президент также призвал к дальнейшей поддержке со стороны международных партнеров, отметив, что Украине необходимы сильные решения для борьбы с террором.

"Этот удар – российская управляемая авиабомба. Удар, которого не было бы, если бы у наших сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это совершенно справедливая потребность. И нет никакой рациональной причины ущемлять Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", – подчеркнул он.

Войска России днем 30 августа ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города, поврежден 12-этажный дом в Индустриальном районе, вспыхнул пожар. Известно о четырех погибших, среди которых девочка 14 лет, которая была на детской площадке, еще 28 человек получили ранения. Также, предварительно, есть попадания в Чугуеве.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 30 августа армия РФ нанесла авиационный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы. Целью оказалось предприятие, производящее упаковки для детского питания, соков и бытовой химии. Там вспыхнул пожар, травмы получили 13 человек, один из пострадавших скончался в больнице.

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