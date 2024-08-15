Похитил почти 3 тыс. тонн украинского зерна: гауляйтеру Херсонщины Сальдо сообщили еще одно подозрение

Коллаборанту Владимиру Сальдо, который во время оккупации Херсона возглавлял администрацию города, заочно сообщили подозрение в похищении почти 3000 тонн украинского зерна. В частности, этот кремлевский приспешник отдал приказ о нарушении законов и обычаев войны.

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Расследование в отношении бывшего депутата и мэра проводится по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом информирует Офис генерального прокурора, прямо не называя имени подозреваемого, но указывая его "должности" в оккупационных властях.

В частности, в 2022 году фигурант стал "руководителем" Херсона от Кремля. Как так называемый начальник высшего ранга на захваченной территории, он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

По данным следствия, осенью 2022 года Сальдо распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов". Это предприятие занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

Реализуя интересы страны-агрессора РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, гауляйтер приказал вывезти зерно из захваченного на тот момент Херсона.

В результате захватчики успели вывезти тремя баржами из облцентра на подконтрольную РФ территорию урожай ячменя 2021 года (весом более 2,8 тыс. тонн и стоимостью почти 15 млн грн).

Следствие по этому делу продолжается. Ранее же Сальдо признали виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, за что его заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1). ст. 436-2 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продали за 3 млн грн конфискованную квартиру коллаборанта Сальдо. Жилье площадью 130 кв. м расположено в престижном районе Одессы неподалеку от моря, вырученные от него деньги пошли в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

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