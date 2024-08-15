УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Похитил почти 3 тыс. тонн украинского зерна: гауляйтеру Херсонщины Сальдо сообщили еще одно подозрение

Марина Лисничук
Расследования
2 минуты
531
Похитил почти 3 тыс. тонн украинского зерна: гауляйтеру Херсонщины Сальдо сообщили еще одно подозрение

Коллаборанту Владимиру Сальдо, который во время оккупации Херсона возглавлял администрацию города, заочно сообщили подозрение в похищении почти 3000 тонн украинского зерна. В частности, этот кремлевский приспешник отдал приказ о нарушении законов и обычаев войны.

Видео дня

Расследование в отношении бывшего депутата и мэра проводится по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом информирует Офис генерального прокурора, прямо не называя имени подозреваемого, но указывая его "должности" в оккупационных властях.

В частности, в 2022 году фигурант стал "руководителем" Херсона от Кремля. Как так называемый начальник высшего ранга на захваченной территории, он оказывал давление на представителей местного бизнеса и способствовал захвату и ограблению предприятий.

Похитил почти 3 тыс. тонн украинского зерна: гауляйтеру Херсонщины Сальдо сообщили еще одно подозрение

По данным следствия, осенью 2022 года Сальдо распорядился создать временную администрацию на захваченном ЧАО "Херсонский комбинат хлебопродуктов". Это предприятие занималось хранением, доработкой, отгрузкой зерновой продукции на морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. В его хранилищах хранилось более 30 тысяч тонн зерновых и технических культур, принадлежавших разным субъектам хозяйствования.

Реализуя интересы страны-агрессора РФ по присвоению имущественных активов физических и юридических лиц Украины, гауляйтер приказал вывезти зерно из захваченного на тот момент Херсона.

В результате захватчики успели вывезти тремя баржами из облцентра на подконтрольную РФ территорию урожай ячменя 2021 года (весом более 2,8 тыс. тонн и стоимостью почти 15 млн грн).

Следствие по этому делу продолжается. Ранее же Сальдо признали виновным в государственной измене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, за что его заочно приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1). ст. 436-2 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продали за 3 млн грн конфискованную квартиру коллаборанта Сальдо. Жилье площадью 130 кв. м расположено в престижном районе Одессы неподалеку от моря, вырученные от него деньги пошли в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!