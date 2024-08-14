Враг ударил по спасателям в Херсонской области, которые устраняли последствия обстрелов. Фото

На освобожденных территориях Херсона 14 августа от сброса взрывчатки с дрона российских оккупантов пострадали спасатели. Команда местной пожарной охраны Станислава проводила ликвидацию последствий нанесенных ранее ударов россиян, когда захватчики атаковали их из БПЛА.

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Об этом рассказали в МВД страны. Отмечается, что пострадали четыре человека, также повреждения получил пожарный автомобиль.

В частности, четверо спасателей получили акубаротравмы. Их осмотрели медики, от госпитализации пожарные отказались.

Власти области сообщают, что в последние дни в освобожденных регионах факты атак дронами мирного местного населения значительно участились. Только сегодня в областном центре от таких ударов окупантов пострадали четыре человека, из которых один, 60-летний мужчина погиб.

Все пострадавшие на моменты ударов находились в Днепровском районе областного центра под открытым небом. Один из сбросов взрывчатки с дрона произошел вблизи пункта выдачи питьевой воды.

Подчеркнем: речь идет только о сбросах с дронов. С учетом артобстрелов города число пострадавших значительно выше (более подробно об этом)..

В свою очередь власти областного центра отметили, что в результате очередной атаки дронами было повреждено подлежащее замене электрооборудование. Провести эти работы в ближайшее время "невозможно из-за чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью". Так что в Херсоне остаются обесточенными "около 10 000 точек учета".

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты с Херсонского и Запорожского направления перемещаются в Курскую область. Именно поэтому на юге страны количество вражеских штурмов и обстрелов стало больше.