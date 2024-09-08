Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне: пострадали шесть человек
Российские кафиры в воскресенье, 8 сентября, сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне. В результате атаки пострадали шесть человек.
Об этом сообщил руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, враг атаковал Днепровский район города.
Пострадавшие – мужчины 57, 58 и 60 лет и женщины, 43, 45 и 60 лет.
"Четыре человека пострадали в результате сброса взрывчатки с дрона на маршрутку. Два человека в момент удара находились на улице", – рассказал Прокудин.
Все пострадавшие, по словам руководителя Херсонщины, – под наблюдением медиков, им оказывают необходимую помощь.
В то же время в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что днем оккупанты совершили атаку днем.
"В зоне поражения оказалась маршрутка с пассажирами, четверо из которых обратились в больницу с травмами", – говорится в сообщении.
В это же время российский дрон сбросил боеприпас по другому адресу в Херсоне. Там еще двое находившихся на улице горожан получили ранения и были доставлены в медучреждение, рассказали в облпрокуратуре.
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