Враг сбросил КАБы на поселок в Сумской области: погибла женщина, ранены четыре человека, среди них – ребенок. Фото

Российские военные преступники 6 сентября нанесли очередной авиаудар по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Из-за этого в Краснополье Сумского района погибла женщина, также были ранены четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка.

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Об этом сообщила Сумская областная прокуратура. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Удар по Краснополью был нанесен около 15:00 часов. Оккупанты сбросили, по предварительным данным, сразу три управляемых авиабомбы.

Как подчеркнули в прокуратуре, российские захватчики "использовали запрещенные международным правом методы ведения войны". Всего из-за удара было повреждено 15 частных домовладений.

В частности, в собственном доме погибла 66-летняя женщина, ранены еще четыре человека, среди которых 15-летняя девочка.

Сейчас правоохранители документируют последствия очередного российского преступления в Сумской области.

Как сообщал OBOZ.UA, военные РФ терроризируют Сумщину практически каждый день. Так, недавно был нанесен авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы: оккупанты прицельно сбросили на город управляемую авиационную бомбу.

Дело в том, что российский диктатор Владимир Путин планировал новое наступление из Курской области на Сумщине, но украинские защитники изменили ход событий. И теперь угрозы российского наступления на город Сумы не существует. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Он назвал операцию сил обороны на территории Курской области РФ превентивным шагом и отметил, что враг уже планировал прорвать украинскую границу на Сумщине. Если бы это произошло, вытеснение оккупантов могло бы занять длительное время.

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