Враг атаковал Никопольщину: повреждены кафе, супермаркет, дома, газопровод и ЛЭП. Фото

Страна-агрессор не перестает терроризировать Днепропетровщину с временно оккупированных территорий. В этот раз под атакой врага снова оказалась Никопольщина.

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Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Во время массированного обстрела были повреждены кафе, супермаркет, дома, газопровод и ЛЭП.

"Несколько обстрелов из тяжелой артиллерии, почти десяток атак дронами-камикадзе. Агрессор в течение дня не оставлял в покое Никопольщину. Терроризировал районный центр, Марганецкую и Покровскую громады. В последней повреждено кафе," – говорится в сообщении.

Также под обстрел попал супермаркет в Никополе. В Марганецкой громаде повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач.

"Но главное, что повсюду обошлось без погибших и пострадавших. На других территориях региона воскресенье прошло спокойно", – резюмировал чиновник.

Также в воскресенье, 8 сентября, российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на маршрутку в Херсоне. В результате атаки пострадали шесть человек.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в воскресенье, 8 сентября, нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района Харьковщины. В результате атаки погибла 76-летняя женщина, еще по меньшей мере десять человек получили ранения.

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