Враг атаковал дроном Купянск: женщина получила взрывную травму и осколочное ранение

В пятницу, 13 сентября, в результате ударов российских захватчиков по харьковскому Купянску ранения получили четыре человека. Последняя пострадавшая – 30-летняя женщина, на которую россияне сбросили с беспилотника взрывчатку.

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Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области и начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Глава области уточнил, что сброс с дрона произошел около 15:20.

"Враг применил FPV-дрон с боеприпасом. В результате вражеского удара пострадала 30-летняя женщина, получила взрывную травму и осколочное ранение. Помощь медики оказали на месте", – отметил Синегубов.

В прокуратуре рассказали: первые за сутки обстрелы региона 13 сентября начались около 11:00. Россияне обстреляли поселок Двуречная Купянского района, при этом взрывное ранение получил 47-летний мирный житель.

Ориентировочно в 12:40 оккупанты вновь ударили по Купянску. Был травмирован 64-летний мужчина.

Также днем в результате вражеских обстрелов Новоосиново Купянского района телесные повреждения получил другой 64-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, враг бьет в присущей ему террористической манере по Купянску почти каждый день. Так, 9 сентября россияне ударили FPV-дроном по Купянску, из-за чего получили ранения двое мужчин 71 и 49 лет.

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