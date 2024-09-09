Оккупанты ударили дроном по Купянску на Харьковщине: пострадали два человека. Фото

Российские войска утром в понедельник, 9 сентября, ударили FPV-дроном по Купянску Харьковской области. В результате атаки получили ранения двое мужчин 71 и 49 лет.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По данным следствия, враг атаковал Купянск около 08:00 утра.

В результате прилета российского FPV-дрона получили ранения двое мужчин в возрасте 71 и 49 лет.

Медики оказали помощь пострадавшим.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений военных армии РФ, заявили в прокуратуре.

Как сообщал OBOZ.UA, около трех ночи оккупанты атаковали Харьков КАБами, в городе были слышны взрывы. Вследствие атаки зафиксировано несколько попаданий, повреждены частные дома.

Утром враг также нанес удары из артиллерии по Никополю. Там погибла 16-летняя девушка, еще три человека получили осколочные ранения.

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