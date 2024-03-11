Возглавлял оккупационную администрацию: бывший гауляйтер Балаклеи проведет за решеткой 14 лет. Фото

Суд вынес решение коллаборанту из Харьковщины Олегу Калайде, который во время захвата Балаклеи возглавил псевдополицию, а впоследствии и оккупационную администрацию. Предатель получил 14 лет лишения свободы.

Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. Имя осужденного раскрыл спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Как установило расследование, осужденным является бывший сотрудник местного подразделения расформированной милиции. В начале полномасштабного вторжения России Олег Калайда в первых рядах встречал с хлебом-солью захватчиков.

За поддержку оккупанты назначили его главой "отдела мВС РФ", действовавшего в захваченной к тому времени Балаклеи. Впоследствии коллаборант "дослужился" до гауляйтера местной общины.

"В начале июня 2022 года мужчина занял должность "исполняющего обязанности начальника Балаклейского отдела полиции Изюмского района Управление внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области... Впоследствии оккупанты переназначили мужа на должность "исполняющего обязанности начальника Балаклейского территориального управления Изюмской ВГА Харьковской области", – говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Находясь в рядах этого псевдоучреждения, он фабриковал дела против украинских патриотов и помогал оккупантам проводить репрессии против участников сопротивления.

Задержали Олега Калайду во время освобождения Купянска, где он пытался скрыться.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 5 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 11 лет.

Также у него конфисковали личное имущество. Речь идет об элитной недвижимости общей площадью почти 200 м², а также внедорожник премиумкласса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор коллаборанту, который активно сотрудничал с оккупантами. Предатель получил 7 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

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