Возделывал землю: в Херсонской области мужчина подорвался на российском боеприпасе

В Херсонской области в результате подрыва на российском боеприпасе погиб еще один гражданский. В селе Широкая Балка мужчина на собственном тракторе наехал на взрывчатку во время полевых работ.

Возбуждено уголовное производство, на месте трагедии работают прокуроры и полиция. Об этом рассказали в Херсонской областной прокуратуре.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре Херсонской области, трагедия произошла 8 марта около 10:30 в селе Широкая Балка Станиславской громады.

"При обработке земли местный житель наткнулся на взрывное устройство, оставленное российскими военными. Вследствие детонирования взрывоопасного предмета мужчина погиб", – отметили в прокуратуре.

На месте гибели гражданского продолжаются первоочередные следственные действия: работают сотрудники прокуратуры и полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области нашли мертвым мужчину в военной форме. Тело военного обнаружили случайные прохожие в Подольске.

Возбуждено уголовное производство по факту умышленного убийства, следователи и криминалисты работали на месте, где было обнаружено тело убитого.