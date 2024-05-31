Войска РФ ударили ракетой по припортовой инфраструктуре Одессы: есть раненые

Вечером 31 мая российские террористы ударили по Одессе предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. По меньшей мере, два человека получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, враг бил по припортовой инфраструктуре.

"Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. Сейчас они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – проинформировал чиновник.

Напомним, также 31 мая кафиры четырежды ударили по поселку Дробышево Краматорского района Донбасса. В результате обстрелов погиб по меньшей мере один человек, еще трое получили ранения.

"Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром – полностью уничтожены четыре частных дома и четыре автомобиля, повреждены пять домов, админздание и другие объекты", – рассказал руководитель Донбасса.

Также утром этого дня захватчики обстреляли центр Херсона. В результате атаки повреждены линии электропередач, остановка общественного транспорта, взрывной волной выбило окна в жилых домах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 31 мая ПВО сбила над Киевом российскую крылатую ракету "Искандер-К". Из-за падения обломков вспыхнул пожар, разрушивший трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе – без пострадавших.

– Прошлой ночью оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами. Российские террористы ночью попали в многоквартирный жилой дом. Шесть человек погибли.

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