Войска РФ ударили ракетами по Харькову и Чугуеву: среди пострадавших есть ребенок

В ночь на воскресенье, 25 августа, войска РФ ударили ракетами по Харьковской области. Взрывы раздались в Харькове и Чугуеве, есть пострадавшие.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших ребенок 4 лет.

"Острая реакция на стресс, без госпитализации. Еще двум женщинам также оказали помощь на месте", – написал Синегубов.

Всего в Чугуеве четверо пострадавших.

Харків

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что вследствие прилета по Слободскому району Харькова горит частный дом. Экстренные службы прибыли на месте удара.

За медицинской помощью в областном центре обратились двое пострадавших: гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет.

Позже стало известно, что количество пострадавших в Харькове выросло до трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, Сумы в День Независимости Украины, 24 августа, пережили российский авиационно-ракетный удар. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру облцентра, предварительно, семь человек ранены.

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