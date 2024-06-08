Войска РФ ударили по критической инфраструктуре на Херсонщине: без света осталось семь населенных пунктов

Вечером в пятницу, 7 июня, российские оккупационные войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсонской области. Враг ударил по трансформаторной подстанции в Белозерской громаде.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он написал об атаке в 20:53, отметив, что она имела место "несколько часов назад".

В ОВА рассказали, что россияне сбросили на подстанцию взрывчатку с дрона. Вследствие атаки на энергообъект без света остались семь населенных пунктов Белозерского района.

"Завтра энергетики начнут работы, чтобы вернуть свет местным жителям", – пообещал Прокудин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия РФ продолжает бить по Херсонщине. Утром 5 июня под вражеской атакой оказалось село Ингулец: противник нанес удар во время выдачи гражданским гуманитарной помощи.

– В среду, 5 июня, армия страны-оккупанта в очередной раз атаковала Херсон. Под удар попали жилые дома и местный магазин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!