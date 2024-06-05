Россияне снова обстреляли Херсон: разрушены магазин и жилые дома. Фото и видео

В среду, 5 июня, армия страны-оккупанта в очередной раз атаковала Херсон. Под удар попали жилые дома и местный магазин.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА. К счастью, обошлось без пострадавших.

"На видео – магазин в Центральном районе Херсона, который российские войска атаковали сегодня после обеда. Из-за прямого попадания российского снаряда в магазине разбита крыша и торговый зал", – сообщили в ОВА.

В ГСЧС также отметили, что в Херсоне целый день раздаются взрывы и опубликовали видео тушения пожара в жилом доме.

"После очередного обстрела в одном из микрорайонов города загорелось два жилых дома. Пожарные быстро прибыли по вызову и потушили пожар", – сообщили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UА, армия РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. Утром 5 июня под вражеской атакой оказалось село Ингулец: враг нанес удар при выдаче гражданским гуманитарной помощи.

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска атаковали Украину 27 дронами-камикадзе. Захватчики запускали их из Курской области РФ и из оккупированного Крыма.

Силы ПВО сбили 22 "Шахеда". Их приземляли над пятью регионами нашего государства, в частности, по четыре дрона были уничтожены на Днепропетровщине и Херсонщине.

А на Полтавщине есть попадание в промышленный объект: пострадал мужчина.

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