Войска РФ ударили дронами по Запорожью: есть пострадавшие

В ночь на четверг, 28 марта, войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. Вследствие вражеской атаки в городе есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Он отметил, что захватчики били "Шахедами" по частным домам местных гражданских жителей.

"Информацию о количестве пострадавших и разрушениях уточняем", – написал Федоров.

Взрывы этой ночью также прозвучали в Харькове – его враг тоже атаковал "Шахедами". Под ударом оказался Киевский район города.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия во время массированной атаки на Украину утром 22 марта нанесла 12 ракетных ударов по Запорожью. Были поражены ДнепроГЭС и гражданская инфраструктура, три человека погибли.

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