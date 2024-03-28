Россияне атаковали Харьков 'Шахедами': в городе есть разрушения

В ночь на четверг, 28 марта, российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами-камикадзе типа Shahed. В областном центре раздались взрывы, под ударом оказался Киевский район города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Вследствие атаки "Шахедов" был разрушен ресторан, а в соседнем доме выбило стекла.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", – написал мэр.

По состоянию на 1:25 атака БПЛА на город продолжалась, в Харькове снова раздался взрыв. Воздушные силы ВСУ сообщали, что в районе города еще есть "Шахеды".

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Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. Вследствие террористического обстрела жилого микрорайона города есть погибший и раненые.

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