Войска РФ убили дроном медиков-волонтеров "Госпитальеров" на Харьковщине, ранены гражданские. Фото

В поселке Белый Колодец Харьковской области войска Российской Федерации запустили FPV-дрон по машине медицинского батальона "Госпитальеры". Погибли двое медиков, также из-за взрыва пострадали трое гражданских, которые ехали в другом авто.

Видео дня

Об этом 14 августа сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Он показал фото с места трагедии.

"Погибли два медика – мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрывом из российского беспилотника зацепило также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, все они ранены", – рассказал правоохранитель.

Напомним: 6 августа в селе Любарцы Киевской области похоронили погибшего на фронте боевого медика Александра Отришко. Жизнь 28-летнего защитника Украины оборвалась 13 июня 2023 года во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, с самого утра 14 августа армия РФ обстреливала Херсон и населенные пункты в пригороде. Под вражеским огнем, кроме облцентра, оказались Киндийка и Антоновка. Пострадали много людей, в том числе и несовершеннолетняя девочка, один мужчина погиб.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!