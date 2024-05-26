Войска РФ разбомбили аэропорт в Запорожье, – нардеп

Российские оккупанты разрушили очередной аэропорт в Украине. Под вражеский огонь попало здание в Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Муса Магомедов. Он отметил, что Украина все отстроит и отомстит.

"Отстроим, бл*ди, и отомстим за них тоже. За донецкий, за луганский, за запорожский…" – подчеркнул нардеп.

Напомним, в сети опубликовали видео первых минут после удара войск РФ по "Эпицентру" в Харькове 25 мая. На нем зафиксировано, как патрульные полицейские бегут к месту прилета и оказывают помощь пострадавшим от вражеской атаки. Все вокруг окутано дымом, видно охваченное огнем здание гипермаркета.

Тем временем в Минэнергетики сообщили, что на одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области энергетики обнаружили взрывчатку. Для ее обезвреживания на место вызвали полицию и саперов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В течение суток 24 мая оккупанты нанесли почти 350 ударов по Запорожской области. Дронами, РСЗО, артиллерией и авиабомбами россияне били по семи населенным пунктам области.

– 20 мая в Запорожье оккупанты сбросили с дрона боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия предварительного вражеского обстрела. Из-за действий военных преступников один из пожарных получил травму.