Войска РФ накрыли огнем Донетчину: двое мирных жителей погибли, много раненых. Фото

В субботу, 12 октября, российские оккупационные войска продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области, терроризируя мирное население. Вследствие вражеских атаки два человека погибли, еще 10 были ранены.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. На автодороге между селами Улаклы и Дачное Волновахского района вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, вследствие чего погиб 19-летний водитель.

Также российская армия нанесла удар по поселку Кураховка Покровского района. Вследствие этой атаки 84-летняя пенсионерка получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В городе Селидово в результате попадания вражеских средств поражения травмированы двое мужчин и женщина. В городе Северск снаряд оккупантов попал по частному дому. Осколочные ранения и минно-взрывные травмы получили двое местных жителей 23 и 25 лет.

"По предварительным данным, враг наносил удары по населенным пунктам с использованием артиллерии", – говорится в сообщении.

Под атаками россиян также находился город Мирноград. Там, находясь в доме, минно-взрывные и осколочные ранения получила супружеская пара возрастом 50 и 55 лет. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. Еще трое гражданских 46, 50 и 73 лет были ранены в поселке Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области за сутки 11 октября оккупанты убили трех людей. Еще восемь гражданских получили ранения.

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