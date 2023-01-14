Под Мелитополем егерь подорвал себя гранатой, узнав, что к нему с обысками идет ФСБ – СМИ
Житель оккупированного села Поляновка Мелитопольского района совершил самоубийство, подорвав гранату, когда узнал, что к нему идут с обыском сотрудники ФСБ РФ. Мужчина работал егерем.
Об этом случае стало известно Telegram-каналу "РИА-Мелитополь". Авторы сообщества подчеркнули: террор со стороны захватчиков продолжается, у некоторых жителей временно оккупированных территорий уже сдают нервы.
Отмечается, что погибший по долгу службы был обязан вести списки местных владельцев охотничьего оружия. После обыска в доме егеря сотрудники ФСБ страны-агрессора пошли по всем охотникам.
"Проверяли не только наличие оружия, но и допрашивали, когда из него последний раз стреляли", – рассказали в "РИА-Мелитополь".
Как писал OBOZREVATEL:
– Генеральный штаб ВСУ сообщал, что на захваченных территориях Запорожской области российские военные проводят фильтрационные мероприятия. Особое внимание уделяют доказательствам сотрудничества с украинской армией или спецслужбами. Там также началась новая волна депортаций.
– А в городе Мелитополь количество россиян, бурят, осетинов и "кадыровцев" уже превысило количество местных жителей. Оккупанты маскируются под украинцев и используют нашу национальную символику для провокаций.
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