Россияне атаковали Вольнянск на Запорожье: есть погибшие и раненые мирные жители
Российские оккупационные войска днем субботы, 29 июня, атаковали город Вольнянск Запорожского района. В результате очередного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, шесть человек.
Еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района. Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей", – говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.
"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!" – добавил он.
Примечательно, что эти взрывы были слышны и в областном центре. По предварительным данным, удары враг наносил баллистике.
Следует отметить, что в Запорожье днем 29 июня во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Во вражеский удар попал один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе, там есть повреждения, однако люди, к счастью, не пострадали.
Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ утром 29 июня ударили кассетными боеприпасами по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. Под обстрел попало кладбище, в результате чего 70-летняя женщина получила ранения. Также враг из артиллерии обстрелял село Одноробовка Богодуховского района.
28 и 29 июня оккупанты накрыли огнем Херсонщину. Под ударом оказался ряд населённых пунктов. Также под обстрел попали Камышаны в территориальной общине Херсона, пострадали два человека.
Кроме того, в ночь на 29 июня РФ атаковала Украину десятью "Шахедами", силы ПВО сбили все цели.
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