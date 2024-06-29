Россияне атаковали Вольнянск на Запорожье: есть погибшие и раненые мирные жители

Российские оккупационные войска днем субботы, 29 июня, атаковали город Вольнянск Запорожского района. В результате очередного преступления захватчиков погибли, по меньшей мере, шесть человек.

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Еще восемь получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района. Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей", – говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что в результате атаки поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома.

"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!" – добавил он.

Примечательно, что эти взрывы были слышны и в областном центре. По предварительным данным, удары враг наносил баллистике.

Следует отметить, что в Запорожье днем 29 июня во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Во вражеский удар попал один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе, там есть повреждения, однако люди, к счастью, не пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ утром 29 июня ударили кассетными боеприпасами по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области. Под обстрел попало кладбище, в результате чего 70-летняя женщина получила ранения. Также враг из артиллерии обстрелял село Одноробовка Богодуховского района.

28 и 29 июня оккупанты накрыли огнем Херсонщину. Под ударом оказался ряд населённых пунктов. Также под обстрел попали Камышаны в территориальной общине Херсона, пострадали два человека.

Кроме того, в ночь на 29 июня РФ атаковала Украину десятью "Шахедами", силы ПВО сбили все цели.