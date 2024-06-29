Оккупанты обстреляли Херсонщину, есть погибший и раненые

С самого утра российские войска начали обстреливать населенные пункты Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Надднепрянское: там пострадали двое гражданских.

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А в Бериславе сбросом с дрона оккупанты убили мужчину. Подробности сообщили в Херсонской областной военной администрации и Херсонской областной прокуратуре

"Российские военные с утра обстреливают населенные пункты Херсонщины. В результате атаки в селе Надднепрянское пострадали двое местных жителей", – говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА рассказали, что вследствие вражеских обстрелов взрывную и черепно-мозговую травмы получила 57-летняя женщина. У нее также диагностирована подкожная гематома теменной области. Пострадавшей медики оказали помощь, от госпитализации женщина отказалась.

А другой пострадавший, 41-летний мужчина, будет лечиться от последствий атаки в больнице. Из-за вражеских обстрелов у него – травма головы.

А чуть более чем за час до того захватчики убили человека в Бериславе.

"29 июня около 5:40 российские военные в очередной раз атаковали Берислав БпЛА. В результате сброса взрывчатки по одной из улиц погиб местный житель", – говорится в сообщении.

В обоих случаях начато досудебное расследование по факту нарушени

я законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вечером 28 июня россияне ударили по жилому дому в Днепре. В результате попадания российской ракеты были разрушены четыре этажа в одном из подъездов многоэтажки.

По состоянию на 8 часов утра известно о по меньшей мере одном погибшем: тело мужчины нашли во время проведения поисково-спасательной операции. Также на этот час сообщалось о по меньшей мере 12 раненых, среди которых – младенец и беременная женщина. В то же время пропавшими без вести считаются 5 человек.