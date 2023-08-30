Во время оккупации Харьковщины изнасиловали девушку: в Украине будут судить трех российских военных. Фото

В Украине будут судить еще троих российских оккупантов за их военные преступления. К ответственности привлечены военнослужащие армии РФ из 99-го самоходного артиллерийского полка, которые весной прошлого года изнасиловали молодую девушку во время оккупации Харьковской области.

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Об этом сообщает Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Обвиняемыми являются командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: рядовой, который был водителем, и младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Весной 2022-го эти захватчики в одном из населенных пунктов Харьковщины пришли в дом, где проживала потерпевшая вместе с семьей. Россияне приказали родственникам девушки оставаться дома, а ее саму силой забрали с собой.

Украинку посадили в БТР и повезли ее в один из домов, где их ждал командир. В этом помещении оккупанты по очереди насиловали пострадавшую.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении этих трех захватчиков по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы писали о том, что СБУ удалось идентифицировать троих военных РФ, которые изнасиловали девушку в Харьковской области. Подробнее об этом преступлении читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащий РФ, попавший в плен Сил обороны Украины, признался, что представители российской армии нарушали закон в украинском Херсоне, когда он был оккупирован. Захватчики совершали военные преступления, насиловали женщин, мародерили.

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