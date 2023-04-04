СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые год назад изнасиловали молодую девушку на Харьковщине. Фото

В Украине сообщили о подозрении трем российским оккупантам, которые весной 2022 года изнасиловали молодую девушку в Харьковской области. В результате их действий потерпевшая получила травмы. После деоккупации населенного пункта девушка обратилась за помощью к правоохранителям.

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Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Правоохранители установили личности военных РФ, совершивших групповое изнасилование. Ими оказались военнослужащие 99-го артиллерийского полка ВС РФ (чтобы посмотреть фото, докролльте страницу до конца).

Среди подозреваемых 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ, а также двое его подчиненных: 24-летний младший сержант, командир отделения командно-бойовой машины, и 20-летний рядовой, который был водителем.

В начале полномасштабного вторжения они пришли в дом, где потерпевшая девушка жила со своей семьей. Россияне угрожали мирным жителям оружием, а затем из автоматов обстреляли хозяйственные помещения. Потом они отобрали у украинцев все средства связи для проверки и убедившись, что это гражданские, ушли.

Однако в тот же день вечером оккупанты вернулись: родственникам девушки они приказали оставаться дома, а ее силой посадили в свой БТР – чтобы заставить украинку пойти с ними, россияне угрожали ее родным расстрелом.

В машине россияне завязали ей глаза, чтобы девушка не видела, куда ее везут. По дороге в дом, где был их командир, военные преступники начали ее раздевать. Уже на месте захватчики по очереди насиловали пострадавшую. "При этом командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым", – сказано в сообщении.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Теперь сотрудники СБУ устанавливают местонахождение россиян-насильников, чтобы привлечь их к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным, причастным к военным преступлениям. Солдаты страны-террориста РФ во время оккупации Киевщины насиловали женщину.

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