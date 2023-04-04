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СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые год назад изнасиловали молодую девушку на Харьковщине. Фото

София Закревская
Война против России
2 минуты
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СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые год назад изнасиловали молодую девушку на Харьковщине. Фото

В Украине сообщили о подозрении трем российским оккупантам, которые весной 2022 года изнасиловали молодую девушку в Харьковской области. В результате их действий потерпевшая получила травмы. После деоккупации населенного пункта девушка обратилась за помощью к правоохранителям.

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Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. Правоохранители установили личности военных РФ, совершивших групповое изнасилование. Ими оказались военнослужащие 99-го артиллерийского полка ВС РФ (чтобы посмотреть фото, докролльте страницу до конца).

Среди подозреваемых 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ, а также двое его подчиненных: 24-летний младший сержант, командир отделения командно-бойовой машины, и 20-летний рядовой, который был водителем.

СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые год назад изнасиловали молодую девушку на Харьковщине. Фото
СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые год назад изнасиловали молодую девушку на Харьковщине. Фото
СБУ идентифицировала трех военных РФ, которые год назад изнасиловали молодую девушку на Харьковщине. Фото

В начале полномасштабного вторжения они пришли в дом, где потерпевшая девушка жила со своей семьей. Россияне угрожали мирным жителям оружием, а затем из автоматов обстреляли хозяйственные помещения. Потом они отобрали у украинцев все средства связи для проверки и убедившись, что это гражданские, ушли.

Однако в тот же день вечером оккупанты вернулись: родственникам девушки они приказали оставаться дома, а ее силой посадили в свой БТР – чтобы заставить украинку пойти с ними, россияне угрожали ее родным расстрелом.

В машине россияне завязали ей глаза, чтобы девушка не видела, куда ее везут. По дороге в дом, где был их командир, военные преступники начали ее раздевать. Уже на месте захватчики по очереди насиловали пострадавшую. "При этом командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым", – сказано в сообщении.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили о подозрении трем злоумышленникам по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Теперь сотрудники СБУ устанавливают местонахождение россиян-насильников, чтобы привлечь их к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские правоохранители сообщили о подозрении трем российским военным, причастным к военным преступлениям. Солдаты страны-террориста РФ во время оккупации Киевщины насиловали женщину.

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