Во время атаки был на улице: в результате удара России по Херсону погиб мужчина

Утром 8 ноября российские войска снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Днепровский район облцентра.

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В результате атаки погиб мужчина: на момент обстрела он находился на улице. О последствиях российского террора рассказал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Сегодня в Херсоне рашисты снова убили человека. В результате утреннего вражеского обстрела Днепровского района погиб 74-летний мужчина. На момент атаки он был на улице и получил травмы, несовместимые с жизнью. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 7 ноября, россияне нанесли массированный удар по Запорожью.

Один из боеприпасов разрушил многоэтажку. Также прилеты зафиксированы в частных секторах спальных районов города, больнице и других объектах гражданской инфраструктуры. Разрушены частные дома. Повреждены автомобили местных жителей.

После обеда 8 ноября чрезвычайники завершили поисково-спасательную операцию на месте прилета по многоэтажке. Известно о десяти погибших, а также более 40 раненых, среди которых мальчики 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка.

В частности, во время этого удара россияне убили целую семью: 27-летнюю Софию, ее годовалого сына Адама и его прабабушку: в подъезд, где находилась квартира семьи, прилетел российский КАБ.