'Прямое попадание в их подъезд': сеть поразило фото семьи, которую РФ убила ударом по Запорожью

Российские оккупанты во время удара по многоэтажке в Запорожье убили целую семью: годовалого Адамчика, его маму Софию и прабабушку Татьяну. Российский КАБ прилетел прямиком в подъезд, где находились погибшие, тело малыша спасатели нашли уже глубокой ночью.

Из квартиры, где погибли Адам, София и Татьяна Васильевна, удалось спасти только одно-единственное фото, на котором запечатлены мама с сыном. Его показала сестра Софии Анна.

"Когда я писала о самых страшных днях войны, я не знала, что мой еще впереди. Это поцарапанное фото – единственное, что уцелело из квартиры моего дяди, маминого брата, которого я обожаю. Только одно фото, стоявшее на кухне. На нем моя сестра и мой полуторагодовалый племянник, девушка с ребенком слева, которых убил вчера российский КАБ. Прямое попадание в их подъезд. Наших там было трое. Отдельно нашли сестру (София, 27 лет) и уже ночью из-под завалов достали вместе тела ребенка (Адам, 1 год) и его прабабушки Татьяны Васильевны", – рассказала она в своем профиле в Instagram.

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Родные убитой семьи оставались на месте прилета всю ночь, тщетно надеясь на чудо.

"Мы были там почти до утра, надеялись до последнего, но чуда не случилось. Они все погибли. Всех опознали. Скажу честно, сестру видела, узнала, а на ребенка посмотреть не смогла. Просто не решилась. Люблю тебя, мой Белобрысик. Прости, что так мало уделяла тебе внимания. Меньше, гораздо меньше, чем ты того заслуживал", – обратилась к убитому племяннику Анна.

Напомним, накануне, 7 ноября, россияне нанесли массированный удар по Запорожью.

Один из боеприпасов разрушил многоэтажный дом. Также прилеты зафиксированы в частных секторах спальных районов города, больницах и других объектах гражданской инфраструктуры.

После обеда 8 ноября чрезвычайники завершили поисково-спасательную операцию на месте прилета по многоэтажке. Известно о десяти погибших, среди которых годовалый Адам, а также более 40 раненых, в том числе мальчики 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка.