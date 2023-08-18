Во Львовской области разоблачили банду 'оборотней', которые мобилизовались в ВСУ, но занимались рэкетом. Фото

Во Львовской области СБУ разоблачили банду "оборотней ", которые вступили в Вооруженные Силы Украины, однако впоследствии покинули военное подразделение и занимались рэкетом. Банду организовали двое бывших узников, которые скрыли информацию о судимости и мобилизовались в армию.

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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. После назначения в состав одной из воинских частей в регионе мужчины самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег у граждан.

Фигуранты дела, прикрываясь статусом военнослужащих ВСУ, провоцировали разные конфликтные ситуации и чтобы "урегулировать" конфликт требовали от жертв деньги.

В частности, следователи зафиксировали случай, когда рэкетиры требовали от демобилизованного бойца ВСУ 4 тысячи долларов США. В случае отказа от уплаты полной суммы преступники угрожали мужчине физической расправой.

Правоохранители задержали обоих рэкетиров при передаче части денежной суммы от пострадавшего. Задержанным было объявлено подозрение по статье 189, части 4 Уголовного кодекса Украины, касающейся вымогательства денег в условиях военного положения.

Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств преступления и привлечения лиц, виновных в этом, к ответственности. Виновникам может быть назначено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в Днепре контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили действовавшего под прикрытием волонтерского фонда агента российской разведки. Мужчина разведывал информацию о расположении Сил обороны на территории региона, а в переписке с врагом радостно отчитывался о последствиях ударов РФ по городу.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали российского агента, готовившего новый ракетный обстрел Киева. Злоумышленник собирал информацию об объектах энергетики и подразделениях Сил обороны на территории столичного региона.

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