Во Львове ракетным обстрелом повредило 48 домов: мэрия предоставит помощь пострадавшим. Фото

Во Львове вследствие ракетного удара РФ 15 августа было повреждено 48 домов. Из-за прилетов ракет было выбито или повреждено 830 окон, 81 дверь, шесть кровель в многоэтажках и пять кровель в частных домах.

Видео дня

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Он пообещал, что городские власти окажут помощь людям, чье жилье пострадало из-за атаки РФ.

"Утро начали на улице Каховской. И вечер завершаем тоже здесь. С завтрашнего дня, с 10:00 до 19:00, здесь во дворе улицы Каховской (возле палаток) будет работать ЦПАУ. А также юристы. Здесь можно будет подать документы на компенсацию и получить юридическую консультацию", – написал Москаленко.

О восстановлении домов

В доме на улице Каховской в результате российской атаки частично разрушена крыша и полностью разрушены несколько квартир. Крыша и элементы конструкций дома восстановят за счет города.

"Уже начата разработка проекта противоаварийных работ и восстановления дома. Работу координирует Железнодорожная районная администрация", – отметил заммэра.

О компенсациях за поврежденное жилье

Владельцы наиболее разрушенных квартир – их, предварительно, пять – получат компенсацию на восстановление жилья. Размер выплаты будет установлен после актов обследований и определения размера ущерба.

В то время, пока квартиры будут восстанавливать, жильцы смогут проживать в арендованном жилье. Из городского бюджета им компенсируют стоимость аренды – это 10, 12 или 15 тысяч гривен в месяц.

Владельцы других квартир, в том числе и в других домах, где взрывной волной были повреждены окна или двери, тоже получат помощь. Они могут рассчитывать на компенсацию 12 тысяч гривен за выбитые окна (расчет за одно окно) и 8 тысяч гривен за выбитые взрывной волной входные двери.

"Все восстановим. Главное, что все живы!" – резюмировал Андрей Москаленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время массированной воздушной атаки РФ по Украине утром 15 августа вражеские ракеты привели к разрушениям во Львове и области. В областном центре из-за падения обломков были повреждены жилые дома и разрушен детсад, возникли возгорания, есть пострадавшие среди мирных жителей.

– Жителей одного из домов спасло то, что во время воздушной тревоги они прятались в подвале. Очевидцы рассказали, что взрывная волна была такой силы, что через здание высотой 15 метров перебросило скамейку.

– По территории Львовской области ночью 15 августа попало 6 российских крылатых ракет, еще одна была сбита силами ПВО. В результате атаки пострадало 19 человек, самой младшей из которых 10 лет, самой старшей – 75.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!