Враг ударил по предприятию на Запорожье: погибли три человека

В Запорожской области 14 сентября прогремели взрывы. Россия обстреляла сельскохозяйственное предприятие в Гуляйпольской громаде; погибли трое гражданских.

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Глава ОВА (ОГА) Иван Федоров сообщил в Telegram, что все погибшие – сотрудники пострадавшей компании. "Соболезнования родным погибших. Россия – страна, не имеющая права на существование", – написал чиновник.

Пресс-служба Гуляйпольской городской территориальной громады уточнила в Facebook, что враг ударил по территории сельскохозяйственного общества КАБами.

Погибшие – местные жители. "Это не первый случай, когда наши труженики полей погибают от вражеских обстрелов... Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Выдержки вам и сил пережить это горе", – написали представители местной власти.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Рано утром 12 сентября в Покровске Донецкой области враг атаковал Дмитровский мост. Прилет в дорожно-транспортный объект произошел в 04:40.

– 13 сентября противник несколько раз обстреливал путепровод "Восточный". В настоящее время движение через мост невозможно.

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