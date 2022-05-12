В Украине российские солдаты убивают друг друга, чтобы 'избавиться от ужасов войны'. Видео

Российские солдаты в Украине дошли до того, что убивают друг друга, чтобы не видеть ужасов войны. Взятый в плен 20-летний военный Андрей Ушаков рассказал, что его сослуживцы психически не справляются с происходящим и совершают самоубийства.

Другие же преднамеренно ранят себя выстрелами, чтобы иметь возможность отправиться домой в статусе "груза-300". Ушаков подчеркнул, что большинство из его сослуживцев хотели выйти из Украины, но не имели возможности, сообщает The Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Два парня (рядовые. – Ред.) застрелились, потому что не могли (справиться), другого выхода не было. Мысленно они не могли справиться с тем, что там происходило", – сказал взятый в плен солдат.

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Он подчеркнул, что российских военных также шокировала нехватка сухпайков.

"Не было ни еды, ни воды. Нам вообще мало давали еды. Были дни, когда мы делили один сухой паек на троих", – заявил Ушаков в беседе с Владимиром Золкиным, который ведет диалоги с российскими военнопленными.

Андрей Ушаков родился в одном из сел Пермского края РФ. По его словам, он пошел в армию, чтобы материально помочь своей семье. В плену ему разрешили позвонить матери, но та не поверила словам сына, что на российском телевидении показывают ложь о войне в Украине.

"Я сказал маме, что все, что она видела по телевизору – ложь, но она мне не поверила. Она прямо спросила меня, был ли я под гипнозом, когда я сказал ей, что все, что она видела по российскому телевидению, было ложью", – рассказал военный.

Он признал, что мысль о заработке денег для родных на войне была ошибкой.

"Мой папа совсем болен, слеп на один глаз, глух, у него проблемы с сердцем. У моей мамы проблемы с давлением. У нас в деревне очень много проблем. Мы продаем газ по всему миру, но в нашем селе газа нет. А электричество у нас появилось только в прошлом году", – отметил Ушаков.

Оккупант обратился к молодым людям в России с просьбой не поддаваться призыву пропаганды и не идти в армию: "Не приезжайте сюда. Нам тут нечего делать. Мы приносим только боль… Люди здесь хорошие. И если мы не ценим свою жизнь, давайте не будем портить жизнь другим".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление в Харьковской области. Это, вероятно, приведет к тому, что российские оккупанты потеряют все свои позиции артиллерии в пределах досягаемости города.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.