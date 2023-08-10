В Украине будут судить главаря 'ДНР' Пушилина: какой срок заключения ему светит

В Украине передали в суд дело главаря самопровозглашенной террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина. Преступника будут заочно судить за проведение фейкового референдума и подписание "соглашения" с российским диктатором Владимиром Путиным о вхождении Донетчины в состав России.

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Об этом в среду, 9 августа, сообщили на сайте Донецкой областной прокуратуры. Обвинительный акт в отношении Пушилина был направлен в суд.

Обвинение касается фактов посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Ведомство напомнило, что глава квазиобразования "ДРН" Пушилин в сентябре 2022 года провел внеочередное заседание фейкового совета "республики". Тогда "депутаты" приняли так называемый закон "о референдуме "ДНР" по вопросу вхождения в состав РФ".

Этот фейковый акт был подписан Пушилиным и вступил в силу, а на временно оккупированных территориях было проведено незаконное "народное волеизъявление".

30 сентября 2022 года главарь "ДНР" подписал с диктатором Путиным "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав страны-агрессора якобы на правах субъекта.

"Дальнейшую судьбу главаря самопровозглашенной республики будет решать суд", – подчеркнули в прокуратуре.

За посягательство на территориальную целостность и сотрудничество с РФ Пушилину грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 10-15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, "руководитель" оккупационной "администрации" главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина Алексей Никоноров получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Предателю грозит пожизненное заключение.