Грозит пожизненное: приспешнику Пушилина сообщили о подозрении в госизмене

"Руководитель" оккупационной "администрации" главаря террористической "ДНР" Дениса Пушилина Алексей Никоноров получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Предателю грозит пожизненное заключение.

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Как сообщили в СБУ и Офисе генерального прокурора 29 мая, Никоноров, ближайший соратник Пушилина, – бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева. В 2014 году он бросил работу и поехал через Москву на оккупированную часть Донетчины.

Изменив присяге, там он присоединился к рядам террористов и впоследствии вошел в ближайшее окружение Пушилина.

Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие "должности" в "аппарате народного совета ДНР", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" Пушилина.

С начала полномасштабной войны коллаборант непосредственно участвует в выполнении указаний руководства РФ по распространению путинского режима во временно захваченных районах Донетчины. В частности, он был "назначен" "секретарем" так называемого государственного комитета обороны "ДНР", который якобы является "высшим чрезвычайным государственным органом" псевдореспублики.

Фигуранту сообщено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена). Сейчас он скрывается от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала бывшего депутата горсовета Запорожья от запрещенной компартии. Фигурант наводил российские ракеты на город.

– В течение года Служба безопасности разоблачила более 300 агентов России, часть из которых сумела перевербовать. Их теперь используют с целью дезинформировать противника.