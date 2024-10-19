В центре Луганска ликвидировали военного преступника РФ Дмитрия Первуху – ГУР МО

Посреди белого дня 18 октября в центре Луганска был ликвидирован еще один военный преступник. В собственном авто взорвали российского майора Дмитрия Первуху.

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Он служил в подчиненном ГРУ РФ 273-м разведывательном центре, на оккупированной Луганщине занимал должность "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы". О ликвидации преступника заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как рассказали в военной разведке Украины, УАЗ "Патриот", в котором находился российский майор Дмитрий Владимирович Первуха, взорвался в центре Луганска около 11.40 18 октября.

"В результате взрыва причастный к военным преступлениям захватчик — уничтожен. Первуха находился на службе в подчиненном генштабу из РФ 273-го разведывательном центре (в/ч 53847), чей пункт постоянной дислокации расположен в городе Новосибирск. На оккупированных территориях Украины так называемый майор занимал должность "начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы", – говорится в сообщении.

В ГУР снова напомнили российским оккупантам и коллаборантам, которые согласились работать на врага и предали Украину: за каждое преступление против Украины будет справедливое возмездие.

Напомним, накануне, 18 октября, в оккупированном Луганске на дороге взорвался военный автомобиль. Сначала не было понятно, кто именно находился за рулем и погиб в результате атаки, озвучивалась версия даже, что это мог быть предводитель "ЛНР" Леонид Пасечник.

Однако впоследствии появилась информация о гибели майора российской оккупационной армии.

Взрыв задел еще легковушку поблизости, ранения получила женщина.