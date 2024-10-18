В оккупированном Луганске прямо на дороге взорвался военный автомобиль: момент попал на видео

В оккупированном украинском Луганске в пятницу, 18 октября, взорвался автомобиль российских захватчиков. В результате взрыва погиб мужчина, пострадала женщина, момент ЧП попал на видео.

Видео дня

Видео с места инфидента опубликовали пророссийские местные паблики. Они сообщают, что взрыв произошел на улице Оборонной, следком РФ уже возбудил уголовное дело.

По данным СМИ, из-за взрыва пострадало и гражданское авто.

Улица Оборонная перекрыта в обе стороны, в результате образовалась пробка.

На место прибыли оккупационные экстренные службы: скорая, "ДПС" и силовики.

Последние поручили провести ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническую.

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