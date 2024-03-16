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В Сумах завершили четырехдневные аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника. Фото

Дарья Дурова
Война против России
3 минуты
1,4 т.
Вражеская дроновая атака убила минимум трех мирных жителей

В Сумах 16 марта завершили аварийно-поисковые работы в жилом доме, атакованном российским Shahed-136 иранской разработки в ночь на 13 марта. Найдено тела трех погибших.

Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Команда работала на месте удара четыре дня.

Завалы дома разобрали

"В первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пятерых деблокировали из-под завалов. Также из-под завалов были деблокированы тела трех погибших людей", – рассказали в ведомстве.

Многоквартирный жилой дом после российского удара

Один из подъездов дома обрушился. Специалисты вывезли 345 куб.м. мусора, проведя демонтаж разрушенных строительных конструкций и расчистку места происшествия от обломков.

Подтверждена гибель трех гражданских

"Суспільне Суми" передает, что спасатели искали девушку, которая проживала в квартире на пятом этаже. Она после обстрела не выходила на связь. Тело украинки так и не нашли, отметили журналисты. 

По информации СМИ, исчезнувшей жительнице Сум 20 лет. Анастасия работала баристой и снимала жилье в аренду.

14 марта нашли ее телефон, рассказывала волонтер Ксения Гриник – гаджет уцелел под завалами и в какой-то момент раздался звонок. Родители девушки все время провели под домом, ожидая новостей о дочери.

Аварийно-поисковые работы
Последствия российского обстрела города Сумы
Сумы после атаки Shahed

В ГСЧС добавили: в развернутом спасателями Пункте несокрушимости 308 граждан получили консультативную помощь в решении бытовых и других проблем, еще 60 –психологическую помощь.

Атака по жилому дому

Как писал OBOZ.UA:

– Оккупационные войска атаковали город Сумы дронами-камикадзе Shahed в ночь на 13 марта, попав в многоквартирный жилой дом.

– 14 марта спасатели извлекли из-под завалов тело третьей жертвы. Также пострадали 14 жителей.

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