В Сумах завершили четырехдневные аварийно-поисковые работы на месте попадания вражеского беспилотника. Фото

В Сумах 16 марта завершили аварийно-поисковые работы в жилом доме, атакованном российским Shahed-136 иранской разработки в ночь на 13 марта. Найдено тела трех погибших.

Об этом сообщил Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Команда работала на месте удара четыре дня.

"В первые часы специалисты ГСЧС спасли 10 жителей разрушенной многоэтажки, из которых пятерых деблокировали из-под завалов. Также из-под завалов были деблокированы тела трех погибших людей", – рассказали в ведомстве.

Один из подъездов дома обрушился. Специалисты вывезли 345 куб.м. мусора, проведя демонтаж разрушенных строительных конструкций и расчистку места происшествия от обломков.

"Суспільне Суми" передает, что спасатели искали девушку, которая проживала в квартире на пятом этаже. Она после обстрела не выходила на связь. Тело украинки так и не нашли, отметили журналисты.

По информации СМИ, исчезнувшей жительнице Сум 20 лет. Анастасия работала баристой и снимала жилье в аренду.

14 марта нашли ее телефон, рассказывала волонтер Ксения Гриник – гаджет уцелел под завалами и в какой-то момент раздался звонок. Родители девушки все время провели под домом, ожидая новостей о дочери.

В ГСЧС добавили: в развернутом спасателями Пункте несокрушимости 308 граждан получили консультативную помощь в решении бытовых и других проблем, еще 60 –психологическую помощь.

Как писал OBOZ.UA:

– Оккупационные войска атаковали город Сумы дронами-камикадзе Shahed в ночь на 13 марта, попав в многоквартирный жилой дом.

– 14 марта спасатели извлекли из-под завалов тело третьей жертвы. Также пострадали 14 жителей.

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