В Николаевской области россияне атаковали дроном автомобиль полиции: трое раненых. Фото

Российские оккупанты нанесли удар беспилотником по служебному автомобилю Национальной полиции в Куцурубской громаде Николаевской области. В результате атаки трое сотрудников отделения полиции №7 Николаевского районного управления получили взрывные ранения.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Отмечается, что стражи порядка приехали задокументировать последствия предыдущей вражеской атаки FPV-дронами, когда оккупанты атаковали повторно.

Пострадавшие полицейские находятся на лечении. Угрозы для их жизней нет.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 16 августа российские террористы накрыли огнем Днепровский район Херсона. В результате вражеского удара по жилым домам два человека получили ранения в собственном доме: 57-летний мужчина и 53-летняя женщина. Медики оказывают помощь потерпевшим.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 16 августа оккупанты в очередной раз атаковали с воздуха Днепропетровщину. Захватчики запустили по области ракеты и дроны-камикадзе.

– Прошлой ночью защитники украинского неба уничтожили пять российских беспилотников, среди которых было три дрона-камикадзе типа Shahed-131/36. В то же время, Россия во время этой атаки ударила по Украине баллистикой.

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