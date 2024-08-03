Оккупанты на Запорожье устроили судилище над украинкой: обвинили в 'госизмене'

Жительницу оккупированной Якимовки Запорожской области Оксану Иванченко оккупанты осудили за "государственную измену". Украинку обвинили в том, что она якобы передавала Вооруженным силам Украины весной 2023 года информацию о расположении российских войск и техники в городе.

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За это созданный оккупантами "Запорожский областной суд" отправил ее за решетку на 15 лет. Подробности сообщает Центр журналистских расследований.

Оккупационный "Запорожский областной суд" вынес приговор в отношении жительницы Якимовки Оксаны Иванченко. Женщину обвинили в "государственной измене" за якобы передачу Силам обороны Украины информации о дислокации российских войск и приговорили к 15 годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Подробности судилища журналисты ЦЖР узнали из сообщения незаконно созданной оккупантами "прокуратуры Республики Крым": этот фейковый орган поддерживал обвинения.

Так называемые прокуроры обвиняли Иванченко в том, что она в мае 2023 якобы собрала и передала через мессенджер сведения о местонахождении российских военнослужащих и военной техники, а также адрес военной комендатуры в Якимовке.

"Крымские "прокуроры" считают, что "переданные Иванченко данные были достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения" по местам дислокации оккупантов, то есть женщина якобы совершила преступление "против безопасности страны", – отметили в ЦЖР.

По этим обвинениям "Запорожский областной суд" во временно оккупированном Мелитополе признал 47-летнюю Оксану Иванченко виновной по ст.275 УК РФ (государственная измена) и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Подобные процессы на временно оккупированных территориях Украины проходят регулярно. Так, 29 июля 2024 года Южный окружной военный суд РФ вынес приговор 52-летней Ирине Кулиш, жительнице Васильевки за "подготовку акта международного терроризма". В сфабрикованном оккупантами деле под "актом международного терроризма" имеется в виду утверждение, что женщина во время незаконного "референдума" на Запорожье якобы пыталась доставить велосипедом на избирательный участок взрывчатку, а дома хранила наркотики.

"Приговор" она получила несколько более мягкий, чем Оксана Иванченко из Якимовки: Кулиш приговорили к лишению свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты вывезли детей из Беловодска в Луганскую область в Новосибирскую область. Там их разместили в "военно-полевых лагерях" и подвергают усиленному "патриотическому воспитанию" в виде огневой, строевой и тактической подготовки. Также детей без ведома родителей вынуждают сдавать советские нормативы ГТО.