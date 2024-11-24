В Ростове 'герой СВО' после возвращения из Украины отправил в реанимацию полицейского

В российском Ростове-на-Дону 23 ноября произошла потасовка со стрельбой. Очередной "герой СВО", вернувшись из Украины, подрезал российского полицейского.

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Тот в ответ прострелил "оппоненту" ногу. На столкновение, о котором писали ростовские СМИ, обратил внимание советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Да к хорошим новостям. Вчера в Ростове очередной "герой сво" вернулся домой и сразу убил полицейского. После чего получил пулю в ногу. Даже не знаю, что здесь еще добавить. Потому что самосарказма здесь еще на десяток новостей. Прекрасные ветераны ждут возвращения в Россию", – написал он.

При этом российские паблики, рассказывавшие о стрельбе, не упоминают ни об участии одного из участников конфликта в войне против Украины, ни о смерти другого фигуранта истории.

По версии российских пропагандистов, двое россиян "поругались" неподалеку от железнодорожного вокзала "Ростов-Главный". В разгар скандала один из мужчин выхватил нож и ударил оппонента в шею. Тот же успел выстрелить обидчику в ногу.

"Оказалось, что стрелок – полицейский, одетый в гражданскую одежду. Сейчас он в реанимации. Ножевик в порядке, сейчас в больнице под охраной", – говорится в сообщении одного из ростовских пабликов.

Ростовские силовики своего коллегу, влезшего в драку, завершившуюся для него реанимацией, попытались оправдать тем, что он, мол, находился на месте происшествия по службе. Почему при этом он не был одет в форму, там не объяснили, зато приплели к истории "странного мужика", который прицепился к сотруднику полиции на ровном месте.

"По данным МВД Ростова, 23 ноября вечером полицейские проверяли документы у алкогобомонда, постоянно проживающего на привокзальной площади. Оперуполномоченный заметил группу цыган с мешками и баулами и решил узнать, кто они и зачем здесь ошиваются. Здесь к ним подошел странный мужик, начал вести себя агрессивно и внезапно ударил полицейского ножом в шею! Наш парень успел выстрелить в ногу агрессору. Здесь подбежали другие полицейские и скрутили ножевик", – пишет ростовский паблик.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что россияне шокированы лавиной преступлений, совершенных "героями СВО". Ввиду того, что Кремль нашел источник пополнения личного состава в российских тюрьмах и колониях, откуда российское минобороны выгребало преимущественно осужденных по тяжким и особо тяжким статьям, это не могло пройти без последствий. И их уже ощущают на себе рядовые россияне: благодаря возвращающимся с фронта в российские города "героям" рост преступности в РФ побил 13-летний рекорд.