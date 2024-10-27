Россияне шокированы лавиной преступлений, совершенных "героями СВО": побит и 13-летний рекорд

По отмашке Кремля из колоний на войну против Украины были отправлены десятки тысяч осужденных преступников – преимущественно по тяжким и особо тяжким статьям. Сегодня последствия этого сполна ощутили на себе россияне, ранее с улюлюканьем поддержавшие такой шаг. Выжившие на войне и вернувшиеся домой "герои" устроили в России настоящий террор – рост преступности уже побил 13-летний рекорд.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Крах системы правосудия

До октября этого года в РФ действовала норма, по которой если совершивший преступление россиянин уехал воевать против Украины после завершения следствия, но до приговора, то его дело не закрывали – давалась отсрочка на судебное рассмотрение до возвращения фигуранта домой. Если, конечно, он выживет.

Теперь же все изменилось. Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Таким образом Кремль решил простимулировать подписание контрактов и хоть как-то восполнить потери, которые армия оккупантов несет на войне в Украине.

То есть преступники получили полную индульгенцию. А когда они вернутся с войны с чувством полной безнаказанности, то Россию захлестнет еще более серьезная волна преступлений, совершенных "героями СВО". Хотя и сегодня криминогенная обстановка в РФ ужасает россиян. Причиной этого в первую очередь стали завербованные в российских колониях зеки, которым с лета 2022 года дали возможность выйти на "свободу".

Тогда вербовка шла в ряды так называемой ЧВК "Вагнер". Причем ее главарь Евгений Пригожин отдавал предпочтение заключенным, склонным к насилию и осужденным по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса ("убийство", "грабеж", "разбой", "нанесение тяжких телесных повреждений" и т.д.), а также рецидивистам (неоднократно судимым преступникам).

Это в итоге и ударило бумерангом по России.

Преступность бьет рекорды

Сейчас в РФ все чаще говорят о возвращении "лихих 90-х", когда все споры решались оружием – раз и навсегда. Согласно официальным данным, решение Кремля освободить десятки тысяч заключенных для участия в боевых действиях в Украине уже привело к двукратному росту организованной преступности, а деловые споры все чаще решаются с помощью насилия.

За первое полугодие 2024 года число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории России, стало самым высоким за последние 13 лет. В 17 раз выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия.

"Такая ситуация является прямым следствием политики по криминализации армии, ведь солдат для войны в Украине массово набирают в тюрьмах", – говорят в украинском Центре противодействия дезинформации.

Но теперь к уже осужденным преступникам добавились и те, кто еще не получил приговор. В ожидании него в следственных изоляторах страны-агрессора находятся около 60 тысяч подсудимых. По информации российских правозащитников, около 20 тысяч из них могут отправить воевать. После так называемой активной вербовки, которая подразумевает и силовые методы принуждения.

Хроники катастрофы

Российские оппозиционные СМИ, сотрудники которых работают удаленно за границей, происходящее в РФ называют настоящей катастрофой. Практически ежедневно в разных регионах страны-агрессора вернувшиеся домой оккупанты совершают преступления, в которых жертвами являются уже их сограждане. Подавляющее большинство преступников – ранее судимые и помилованные Путиным.

В Москве над 14-летней дочерью участника "СВО" надругался экс-"вагнеровец" Эмомали Мирзоев. Он уже совершал подобное преступление и приговорен Щелковским горсудом Подмосковья к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы. В сентябре 2022 года Мирзоев был помилован Путиным за то, что отправился на войну в составе ЧВК "Вагнер", а в мае 2023 года мигрант получил российский паспорт с пропиской в Башкортостане.

На свободе Эмомали Мирзоев познакомился онлайн с 14-летней москвичкой, чей отец сейчас воюет против Украины, и в конце декабря 2023 года приехал к ней домой "посмотреть фильм". Бывший "вагнеровец" силой принудил школьницу к близости и сбежал.

Суд над педофилом должен начаться в конце октября, но, находясь в СИЗО, Мирзоев вновь просит отправить его на войну...

Уже подписал контракт с российским Минобороны и находившийся в следственном изоляторе Алексей Патрушев. В апреле слетевший с катушек оккупант напал на жительницу Читы, несколько раз ударил ее ножом, а потом попытался угнать ее машину.

В 2014 году Патрушева уже сажали на 22 года за двойное убийство и изнасилование. Но он отсидел только шесть лет, завербовался в "Вагнер", освободился и взялся за старое.

Преступника уже выпустили из СИЗО, причем ходатайствовал об этом начальник пункта отбора на военную службу.

Скоро выйти из-за решетки может и вернувшийся с войны оккупант Игорь Костин. Он отдыхал в волгоградском кафе с женой и знакомыми. На выходе обнаружил, что потерял номерок от гардероба, а когда его попросили оплатить потерю в 500 рублей, то устроил дебош.

Костин стал кричать, потом сел в машину и въехал в стеклянную дверь, ворвался в кафе с ножом и стал требовать от управляющего "штраф" за то, что ему не отдавали куртку. Он держал нож у горла управляющего и угрожал расправой от себя и от "друзей из ЧВК".

В итоге вместо 10 лет лишения свободы, положенных за такое преступление, преступнику дали всего два. Суд счел участие в преступной войне... смягчающим обстоятельством. Теперь Костин может легко снова отправиться на фронт.

Это всего несколько резонансных преступлений, совершенными осужденными ранее преступниками, которые еще и получили опыт боевых действий. И нет сомнений, что если им снова повезет выжить, то, вернувшись домой, они продолжат террор. За это россияне должны сказать "спасибо" Путину. Вот только вряд ли осмелятся.