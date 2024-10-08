В российской застенке на оккупированной территории умерла жительница Мелитополя, – Федоров

На временно оккупированных территориях Украины идет целенаправленная политика российской власти, направленная на уничтожение и запугивание местных жителей. Недавно стало известно, что в плену умерла жительница Мелитополя Татьяна Плачкова.

Видео дня

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. "Россия продолжает целенаправленную политику уничтожения и запугивания жителей оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Власти России продолжают устраивать незаконные судилища над украинцами, похищенными и удерживаемыми в местах несвободы. В так называемом Южном окружном суде РФ рассматриваются десятки дел в отношении украинцев, задержанных на оккупированных территориях. Еженедельно российские правоохранители вносят новых людей в список "террористов и экстремистов", чем ограничивают их права, разыскивают и арестуют.

Татьяна Плачкова – это лишь одна из тысячи тех, кто стал жертвой пыток и издевательств в русских застенках.

"Разделяем боль семьи жительницы Мелитополя Татьяны Плачковой, умершей в местах несвободы, устроенных оккупантами, и еще тысяч людей, прошедших через застенки оккупантов", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце сентября в Одесской области разоблачили военнослужащего одного из ТЦК и СП, который еще в 2022 году начал сотрудничать с врагом. Он в начале великой войны проживал в Херсонской области и во время оккупации продолжил работу в местной колонии, но уже под руководством захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!