В России зафиксирован рекордный всплеск преступности, досталось и оккупированному Крыму: как постарались "герои СВО"

В 2024 году на территории страны-агрессора произошло рекордное за 14 лет количество тяжких и особо тяжких преступлений. Причем это официальные данные МВД РФ, которые могут быть еще и занижены. Но в любом случае количество такого рода преступлений – просто колоссальное, и немалый вклад в это внесли российские оккупанты.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Дорога в пропасть

Несмотря на все попытки Кремля демонстрировать, что ситуация под контролем, получается это из рук вон плохо: налицо начало потери управляемости. Причем в разных сферах.

Что касается криминогенной ситуации, то она ухудшается с каждым днем. И публикация российским МВД статистики за 2024 год показала: он побил 14-летний рекорд по количеству тяжких и особо тяжких преступлений.

К категории тяжких относятся умышленные преступления, за совершение которых по законодательству РФ предусмотрено наказание не более 10 лет лишения свободы, а за особо тяжкие назначают сроки, превышающие 10 лет. Например, это убийства, разбойные нападения, вымогательства в особо крупном размере, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В прошлом году на территории РФ зарегистрировали 617 301 такого рода преступлений (для сравнения: в 2023 году их было 589 тысяч). Почти 57 тысяч тяжких и особо тяжких – в столице России Москве. И это несмотря на тотальное там засилье полицейских. К слову, всего их в РФ – около 900 тысяч.

Рекордными показателями отметились и граничащие с Украиной Брянская, Курская, Ростовская области. Стоит отметить, что эти регионы буквально наводнены российскими военными, на которых еще в 2023 году начали жаловаться местные жители.

По словам собеседника OBOZ.UA из Харькова, который на тот момент еще поддерживал связь с родственниками из приграничной Белгородской области РФ, российские военнослужащие особенно "отличились" изнасилованиями девушек. Что вызвало немалый резонанс среди местных. Что уж говорить о кражах, мародерствах и тому подобном – такие преступления совершались преимущественно в сельской местности.

Беспредел в АРК

В статистике российского МВД также есть и данные по тяжким и особо тяжким преступлениям на территории временно оккупированного Крыма и г. Севастополь. Там также зафиксированы рекордные показатели за все время ведения статистики россиянами (а ее начали с 2016 года) – 6 440 и 2 110 соответственно.

Украинский полуостров за годы оккупации превращен в огромную военную базу РФ и группировка там сосредоточена немалая. Помимо непосредственно военных, достаточно и полицейских, а также сотрудников спецслужб (преимущественно ФСБ). Но, как видим, количество преступлений только растет. Причем зачастую их совершают российские оккупанты, пользуясь своей безнаказанностью.

Например, в июле 2024 года стало известно об убийстве в Крыму отца семейства из Херсона, который приехал на полуостров вместе с женой и ребенком. Машину остановили пьяные российские военные и сначала стали избивать мужчину, а затем досталось пытавшейся остановить их его жене. В итоге житель Херсона скончался, а его жена получила черепно-мозговую травму.

Еще один дикий случай из произошедших в Крыму – когда российский оккупант расстрелял из автомата гражданского за то, что тот возле магазина снимал на видео его пьяного сослуживца. Потерпевший выжил только благодаря вовремя прибывшим на место происшествия медикам.

Преступником оказался "кадыровец" Хамид Нудаев. Интересно, что информация о нем содержалась в списке боевиков из Чечни, которые по данным Главного управления разведки МОУ одними из первых принимали участие в полномасштабном вторжении российских оккупационных войск в Украину. Список около 2,5 тысяч военных преступников из Чеченской республики РФ был опубликован еще в апреле 2022 года.

За покушение на убийство в Крыму Нудаеву дали шесть с половиной лет строгого режима (а могло быть и все 15). Довольно мягкий приговор Южного окружного военного суда (находится в Ростове), был обусловлен "смягчающими обстоятельствами", главное из которых то, что "кадыровец" является "ветераном боевых действий" и принимал участие в "СВО".

В мае того же 2024 года в Феодосии двое "героев СВО" жестоко расправились с водителем такси - нанесли ему смертельные ножевые ранения. Убийцами оказались 29-летний Александр Черненко из Краснодарского края РФ и 26-летний Владислав Ангулов из Кемеровской области.

Оба преступника на тот момент уже имели криминальный шлейф: Черненко был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу, а Ангулов привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, имея при этом судимость. Причиной же убийства в Крыму стало то, что оккупанты собирались угнать автомобиль таксиста...

Бумеранг по россиянам

Интересно, что весной 2024 года сотрудники Научно-исследовательского института МВД России спрогнозировали рост совершения особо тяжких преступлений на территории РФ (правда, их ожидания оказались занижены).

Удивительно, но одним из криминогенных факторов они открыто назвали возвращение бывших заключенных из зоны боевых действий в Украине. Речь об осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которые подписали контракт во время отбывания наказания в местах лишения свободы.

Преступная инициатива Кремля по отправке зеков на войну в итоге вернулась бумерангом: выжившие в Украине "герои СВО" продолжают убивать и калечить теперь уже у себя дома, своих соотечественников. А получив новый срок смогут заключить новый контракт – причем сразу после задержания. На справедливость и мнение родственников жертв Кремлю конечно же наплевать.