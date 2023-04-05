В России устроили почести ликвидированному в Украине вагнеровцу, едва не убившему жену. Фото

В Украине ликвидирован наемник ЧВК "Вагнер" из Архангельской области РФ Дмитрий Сидоров, который пытался убить свою жену. В РФ назвали его героем и похоронили с почестями.

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Как сообщил глава Мезенского округа Архангельской области Валерий Авдеев, погибший вагнеровец был уроженцем села Мелогора. Он был ликвидирован на фронте еще 22 февраля, а родственникам сообщили о гибели оккупанта 15 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"У Дмитрия осталось двое сыновей. 19 марта тело героя было предано родной мелогорской земле… Светлая, благодарная память тебе, боец Дмитрий, и вечная геройская слава", – написал в соцсети Авдеев.

Он рассказал, что Сидоров окончил школу в 1998 году, впоследствии жил в Санкт-Петербурге.

В 2020 году Сидоров попал в колонию после того, как пытался убить жену. В 2019 году она сообщила ему, что хочет развода, в ответ муж ударил ее ножом в шею. Женщина выжила, а Сидоров получил приговор.

В ряды "Вагнера" Сидоров вступил осенью 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Под Бахмутом ликвидировали коллаборанта из Крыма Андрея Тюнина. Оккупант с позывным "Камчатка" был командиром разведки в рядах "Вагнера". Похороны Тюнина назначили на день его рождения, когда ему уже не исполнилось 43 года.

– В течение предыдущих суток ВСУ ликвидировали 550 оккупантов. С начала масштабного вторжения РФ потеряла уже более 176,2 тыс. человек убитыми.