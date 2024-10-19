В России инженера ЗАЭС будут судить за 'терроризм': оккупанты похитили его год назад

Россияне продолжают терроризировать сотрудников оккупированной Запорожской атомной электростанции. Летом 2023 года они похитили инженера по охране труда Сергея Потинга, все время, пока он находится в неволе – мужчину пытают.

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Сейчас захватчики решили устроить над украинцем судилище: ему предъявили фейковые обвинения в "подготовке теракта". Подробности раскрыли в Центре журналистских расследований.

На сайте генпрокуратуры РФ оккупанты разместили информацию о том, что дело Сергея Потинга, которого в России обвинили в участии в террористическом сообществе, подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатки, будет рассматривать Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Там захватчики чаще всего устраивают судилища над похищенными или захваченными в плен украинцами.

Так, созданная на оккупированной части Запорожской области оккупационная "прокуратура" обвиняет инженера по охране труда цеха тепловой автоматики и измерений Запорожской АЭС, 32-летнего Сергея Потинга, в том, что в марте 2022 года он якобы вступил в "террористическое сообщество", созданное Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, собирал информацию и фотографировал передвижения и стоянки автомобилей на территории ЗАЭС.

Этим обвинения не исчерпываются. Потингу вменяют также то, что в мае 2023 года он якобы получил задачу взорвать сотрудника оккупационных правоохранительных органов в Энергодаре. По версии "следствия", мужчина собрал в "схроне" взрывчатку, принес ее домой, а впоследствии – заложил под автомобиль "стража порядка". Устройство, как утверждается, было обнаружено и обезврежено, а Потинга 23 июня 2023 года задержали.

Похищенного инженера оккупанты удерживали в захваченном участке полиции Энергодара.

"Сергей, находясь в настоящем плену рашистов, регулярно подвергается пыткам и физическому насилию. А после пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер. При этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии", – сообщали летом прошлого года в "Энергоатоме", обращаясь к МАГАТЭ с призывом приложить усилия для освобождения Потинга и других украинских сотрудников ЗАЭС, над которыми издеваются оккупанты.

По меньшей мере месяц Сергея Потинга удерживали в неволе без выдвижения каких-либо обвинений. Сейчас же решили устроить судилище по сфальсифицированным обвинениям. И, как отмечается в сообщении на сайте генпрокуратуры РФ, "расследование в отношении других соучастников продолжается".

Напомним, в оккупированном Энергодаре утром 4 октября взорвался автомобиль, в котором находился коллаборант Андрей Короткий – он скончался в больнице. Короткий занимал должность "начальника физической охраны" захваченной россиянами Запорожской АЭС. Он был причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессиям против украинцев в оккупации.

Также сообщалось, что начало октября ознаменовалось подрывами автомобилей предателей и оккупантов сразу в трех городах на оккупированной части Украины. Поэтому командированные в Украину сотрудники ФСБ РФ решили прибегнуть к "крайним мерам".