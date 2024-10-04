В Энергодаре ликвидировали начальника охраны оккупированной ЗАЭС: коллаборант был причастен к репрессиям против украинцев. Видео

В оккупированном Энергодаре утром 4 октября взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник, коллаборант Андрей Короткий – он скончался в больнице. Короткий занимал должность "начальника физической охраны" захваченной россиянами Запорожской АЭС.

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О событии сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там рассказали, что авто Короткого взорвалось около семи утра.

Короткий в этот момент находился в машине.

"В Энергодаре взорвался военный преступник – "начальник физической охраны" оккупированной ЗАЭС", – заявили в ГУР.

Коллаборант был причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации, сообщили в разведке.

В частности, после захвата Запорожской атомной станции Короткий добровольно начал сотрудничество с врагом, выдал оккупантам списки работников АЭС по их личным данным, указав на граждан с патриотической позицией.

Он участвовал в репрессиях персонала станции, военных преступлениях против гражданских в Энергодаре.

Кроме того, постоянно организовывал мероприятия по поддержке армии агрессора.

Как член партии путина "Единая Россия" возглавлял в оккупированном городе так называемый "совет депутатов".

"ГУР МО Украины напоминает – каждого военного преступника ждет справедливое возмездие. Слава Украине!" – говорится в сообщении украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября в оккупированном Бердянске было взорвано авто, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. В результате взрыва коллаборант был ликвидирован.

Также сообщалось о ликвидации коллаборанта Павла Ищука в Бердянске, который был назначен "заместителем мэра" захваченного города.