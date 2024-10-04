В Энергодаре ликвидировали начальника охраны оккупированной ЗАЭС: коллаборант был причастен к репрессиям против украинцев. Видео
В оккупированном Энергодаре утром 4 октября взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник, коллаборант Андрей Короткий – он скончался в больнице. Короткий занимал должность "начальника физической охраны" захваченной россиянами Запорожской АЭС.
О событии сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там рассказали, что авто Короткого взорвалось около семи утра.
Короткий в этот момент находился в машине.
"В Энергодаре взорвался военный преступник – "начальник физической охраны" оккупированной ЗАЭС", – заявили в ГУР.
Коллаборант был причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации, сообщили в разведке.
В частности, после захвата Запорожской атомной станции Короткий добровольно начал сотрудничество с врагом, выдал оккупантам списки работников АЭС по их личным данным, указав на граждан с патриотической позицией.
Он участвовал в репрессиях персонала станции, военных преступлениях против гражданских в Энергодаре.
Кроме того, постоянно организовывал мероприятия по поддержке армии агрессора.
Как член партии путина "Единая Россия" возглавлял в оккупированном городе так называемый "совет депутатов".
"ГУР МО Украины напоминает – каждого военного преступника ждет справедливое возмездие. Слава Украине!" – говорится в сообщении украинской разведки.
Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября в оккупированном Бердянске было взорвано авто, в котором находился судья-предатель Виталий Ломейко. В результате взрыва коллаборант был ликвидирован.
Также сообщалось о ликвидации коллаборанта Павла Ищука в Бердянске, который был назначен "заместителем мэра" захваченного города.
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