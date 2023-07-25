'Результаты неутешительные': Зеленский озвучил предварительные результаты проверки военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительные результаты проверки украинских военкомов неутешительны. Он заверил, что в жизни государства после победы не будет места недостойным.

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Соответствующее заявление президент озвучил в ходе вечернего обращения 25 июля. "Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит", – сказал Зеленский.

Он добавил, что все такие военкомы и некоторые другие чиновники "почему-то думают, что общество якобы просто подождет, якобы можно наглеть где-то в тылу".

"Мы выигрываем эту войну, которую начала Россия. И мы выигрываем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойна наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Печерский райсуд Киева отправил одесского военкома Евгения Борисова в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 150 млн грн. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму в 151 млн грн, неявке на военную службу и уклонении от несения воинского долга, за что грозит до десяти лет тюрьмы.

– По данным следствия, мать Борисова в 2022 году приобрела в Испании дом стоимостью более 4 млн евро и Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн, теща стала владелицей автопарка, а жена – офисного помещения в Испании за 737 тыс. евро. В июне Борисова уволили с должности.

– Впоследствии у военкома обнаружили еще 188 млн грн. и сына в СБУ.

– 22 июля Борисову сообщили о подозрении, после чего он скрылся. Военком менял номера телефонов, авто и местонахождение. 24 июля его задержали в Киеве и поместили под стражу.

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