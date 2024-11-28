В оккупированной Новой Каховке россияне совершили теракт с целью дискредитации ВСУ: погибли пять человек. Фото

Войска РФ 26 ноября подорвали автобус с пассажирами во временно оккупированном городе Новая Каховка на Херсонищне. В результате российского теракта пять человек погибли, также есть раненые с ампутациями.

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Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он подчеркнул, что оккупанты совершили очередной кровавый теракт с целью дискредитации ВСУ.

Событие произошло в первой половине дня вторника на одной из остановок общественного транспорта. Версия военных преступников из РФ о том, что это был прилет 120-мм мины "со стороны правого берега", который контролируют ВСУ, не выдерживает критики.

"Характер повреждений дорожного полотна, автобуса, отсутствие сопутствующих признаков, наблюдаемых при обстреле из миномета, и количество применяемых боеприпасов – не соответствует версии, которую выдвигает оккупационная сторона", – отметил Соболевский.

Он подчеркнул: так "совпало", что съемочная группа пропагандистов оперативно прибыла на место происшествия и подготовила сюжет, а вот скорая почему-то долго не ехала.

По его убеждению, если бы с такой оперативностью приехали медики, а не представители росСМИ, жертв было бы меньше.

Пока же гражданские ждали медицинской помощи, на месте подрыва автобуса произошла еще одна смерть, а состояние раненых ухудшилось. Опрошенные люди рассказали, что не слышали "выхода" и свиста мины, они слышали именно взрыв.

"Могу сказать только одно и очевидное: Вооруженные силы Украины так не работают. Они не открывают огонь, когда есть риск навредить гражданским. Именно поэтому россияне как крысы сидят либо в захваченных домах местных, либо рядом с жилыми застройками, используя гражданских как живой щит. Логично, что они так прикрывают себя", – заявил Соболевский.

Представитель облсоветы отметил, что может понять, что люди остаются в оккупации по разным причинам. Однако подчеркнул, что имущество, которое часть этих людей охраняет, не стоит их жизни и здоровья.

"Берегите себя, обдумайте и учтите, уехать или переместиться немного дальше – возможность обезопасить себя. Не надо ждать, когда вы станете жертвой российской агрессии и кровавых постановок", – подытожил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что задолго до начала полномасштабного вторжения Россия готовилась к новому геноциду украинского народа. В планах агрессора было массовое истребление украинцев, для этого россияне готовили мобильные передвижные крематории и думали создавать братские захоронения.

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