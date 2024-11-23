Расстрельные списки, крематории и массовые захоронения: Буданов раскрыл, как РФ планировала новый геноцид в Украине

Россия задолго до начала полномасштабного вторжения готовилась к новому геноциду украинского народа. В планах агрессора было массовое истребление украинцев, для этого россияне готовили мобильные передвижные крематории и строили планы по созданию братских захоронений.

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Также перед началом полномасштабного вторжения в России составляли расстрельные списки, включавшие представителей целого ряда категорий. Как РФ готовила новый геноцид украинцев, рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, выступая на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны" 22 ноября.

Закладывать основу для геноцида украинцев российское военно-политическое руководство начало еще до 24 февраля 2022 года. Своеобразным "манифестом" подлинных намерений РФ стала статья российского диктатора Владимира Путина, опубликованная в июле 2021 года. В ней так называемый президент РФ отрицал право украинской нации на существование.

После культивирование ненависти и расчеловечивание украинцев развернулось в РФ на полную мощь.

"Пропаганда России, высшие органы государственной власти, чиновники и вся государственная машина, получив такое благословение от своего руководителя неоднократно призывали к уничтожению украинцев", – отметил Буданов.

Российской пропаганде удалось намертво вбить идею тотального истребления украинцев в головы большинства россиян.

"Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", – отметил начальник ГУР.

Далее Россия перешла к практическим шагам по подготовке к запланированному геноциду. Российским захватчикам, которые должны были участвовать в полномасштабном вторжении в Украину, проводили инструктажи по расположению коллективных могил убитых ими украинцев. Определены были и те, кто должен был погибнуть прежде всего.

"[В расстрельные списки] должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", ― перечислил Буданов.

Все эти "установки" российские войска претворяли в жизнь везде, куда смогли дотянуться, во всех регионах, которые полностью или частично смогли оккупировать.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", ― резюмировал руководитель военной разведки Украины.

Напомним, ранее в ГУР подтвердили разработку Россией документа, предусматривавшего раздел Украины. В нем россияне период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года "распланировали" расчленение нашего государства на три части.

Так, в мечтах россиян одна из этих частей – "новые регионы РФ" – должна была включать временно оккупированные Донецкую, Лунашскую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым с Севастополем как часть России.

Вторая – "пророссийское государственное образование" без НАТО и ЕС, но с российскими войсками – по версии Москвы представляла бы из себя ряд северных, центральных и часть западных областей, включая Киев.

Третья же часть – "спорные территории" – это западные области Украины, о будущем которых РФ собиралась "договариваться" с Венгрией, Польшей и Румынией.

Есть вероятность, что Москва может пытаться передать свой "план" США.